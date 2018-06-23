Членам "Единой России" не разрешили критиковать повышение пенсионного возраста

По словам Турчака, "электоральная задача — нивелировать остроту этого вопроса", "подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ" во время поездок в регионы.

По его словам, позиция "Единой России" должна быт консолидированной, и когда в рядах членов партии есть противоречивость мнений, это недопустимо, и партия будет за этим внимательно следить. Следующую неделю депутаты Госдумы проведут в регионах, и единороссам надо разобраться в деталях, подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ. Он также отметил, что депутатам предстоит не только агитировать людей, но и обеспечить широкое общественное обсуждение реформы и сформулировать содержательные предложения.

Напомним, речь идет, в первую очередь, о повышении пенсионного возраста мужчин с 60 до 65 лет, женщин с 55 до 63 лет. Повышение власти намерены сделать постепенным, начиная с 2019 году. В Алтайском крае уже в следующем году повышение может коснуться 34-40 тыс. жителей.

Законопроект, подготовленный правительством России, уже внесен в Госдуму.