Членам "Единой России" не разрешили критиковать повышение пенсионного возраста

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании думской фракции назвал недопустимым критику членами партии пенсионной реформы, сообщает РБК.Члены партии обязаны "подставить плечо" ее руководителю Дмитрию Медведеву, сказал Турчак.
По словам Турчака, "электоральная задача — нивелировать остроту этого вопроса", "подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ" во время поездок в регионы.
По его словам, позиция "Единой России" должна быт консолидированной, и когда в рядах членов партии есть противоречивость мнений, это недопустимо, и партия будет за этим внимательно следить. Следующую неделю депутаты Госдумы проведут в регионах, и единороссам надо разобраться в деталях, подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ. Он также отметил, что депутатам предстоит не только агитировать людей, но и обеспечить широкое общественное обсуждение реформы и сформулировать содержательные предложения.
Напомним, речь идет, в первую очередь, о повышении пенсионного возраста мужчин с 60 до 65 лет, женщин с 55 до 63 лет. Повышение власти намерены сделать постепенным, начиная с 2019 году. В Алтайском крае уже в следующем году повышение может коснуться 34-40 тыс. жителей.
Законопроект, подготовленный правительством России, уже внесен в Госдуму.
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