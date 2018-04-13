Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете: что это значит?

Госдума приняла закон, который позволит блокировать порочащие сведения в интернете по решению суда, сообщают РИА Новости. Altapress.ru разобрался, как будет работать новый законопроект.
Что означает принятие закона?
Документ вносит изменения в уже существующее законодательство. Теперь если у судебных приставов есть решение суда, они могут обращаться в Роскомнадзор для блокировки порочащей информации. Соответствующее постановление пристав должен направить в течение одного дня. Блокировка произойдет в течение одного дня. До этого "нарушителя" только штрафовали за отказ удалить информацию.
Человеку, который совершил правонарушение, по закону дают время для добровольного удаления информации из интернета.
Зачем нужен этот закон?
В пояснительной записке сказано, что закон поспособствует защите законных интересов тех, чьему доброму имени был нанесен ущерб "не соответствующей действительности негативной" информацией.
Кто автор закона?
Проект закона внесли депутаты от "Единой России". Возглавил инициативную группу Василий Пискарев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, сообщает Собеседник.ru.
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