День молодежи 2018: когда и как его празднуют в России

День молодежи России празднуют 27 июня. Это государственный праздник, но не выходной. Рассказываем, как возник этот день и что он значит.
27 июня 2018: история праздника День молодежи
Впервые День советской молодежи отметили в 1958 году. В Советском Союзе этот праздник скорее был идеологическим, а не развлекательным мероприятием, сообщает kp.ru. Его отмечали в последнее воскресенье июня. А в 1993 году и сам праздник, и дата изменились: по распоряжению президента День молодежи России стали отмечать 27 июня.
День молодежи в России: кто празднует?
По классификации ООН, к молодежи относятся те, чей возраст составляет от 15 до 24 лет. Но ЮНЕСКО уточняет, что в разных странах и регионах люди вкладывают в понятие "молодой" неодинаковый смысл.
По данным Росстата, опубликованным на сайте "Росмолодежь", в нашей стране молодыми считаются люди от 15 до 30 лет. Доля молодежи в России в 2017 году составляла 20% (29,4 млн человек).
Сценарий на День молодежи 2018: как празднуют в России?
В России традиционно в День молодежи проходят фестивали, выставки и концерты, ориентированные на молодое поколение. Многие СМИ готовят специальные материалы, посвященные жизни молодых людей.
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