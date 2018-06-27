День молодежи 2018: когда и как его празднуют в России

По классификации ООН, к молодежи относятся те, чей возраст составляет от 15 до 24 лет. Но ЮНЕСКО уточняет, что в разных странах и регионах люди вкладывают в понятие "молодой" неодинаковый смысл.

По данным Росстата, опубликованным на сайте "Росмолодежь", в нашей стране молодыми считаются люди от 15 до 30 лет. Доля молодежи в России в 2017 году составляла 20% (29,4 млн человек).