Депутат Поклонская потребовала снять Собчак с выборов

Об этом Поклонская сообщила журналистам. Поводом стала позиция Собчак по принадлежности Крыма.

"Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России. Прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона. Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши", — цитирует депутата ТАСС.

Поклонская уже неоднократно выступала с критикой политических взглядов Собчак — в частности, ее тезиса о том, что с точки зрения международного права Крым является украинским.

В октябре 2017 года Поклонская заявила, что статус Крыма "вообще не обсуждается", а полуостров является частью России.

Собчак заявляла, что ее невозможно судить за позицию по Крыму. По ее словам, подать в суд на человека можно за призывы к отделению или нарушению территориальной целостности.