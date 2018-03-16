Депутат Поклонская потребовала снять Собчак с выборов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что направила председателю Центризбиркома Элле Памфиловой письмо с просьбой снять кандидата в президенты РФ Ксению Собчак с выборов, пишет РБК.
Об этом Поклонская сообщила журналистам. Поводом стала позиция Собчак по принадлежности Крыма.
"Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России. Прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона. Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши", — цитирует депутата ТАСС.
Поклонская уже неоднократно выступала с критикой политических взглядов Собчак — в частности, ее тезиса о том, что с точки зрения международного права Крым является украинским.
В октябре 2017 года Поклонская заявила, что статус Крыма "вообще не обсуждается", а полуостров является частью России.
Собчак заявляла, что ее невозможно судить за позицию по Крыму. По ее словам, подать в суд на человека можно за призывы к отделению или нарушению территориальной целостности.
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