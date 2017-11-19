Депутат призвал Минобразование запретить дублированные фильмы на российском ТВ

Россияне проводят перед экранами большую часть свободного времени, говорит Петров, и если инициатива будет воплощена в жизнь, то телевидение, помимо развлечения и информирования граждан, получит новую важную функцию— образовательную.

Владимир Петров,

депутат Заксобрания Ленинградской области:

— В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке.

В случае если инициатива будет одобрена, депутат Заксобрания готов приступить к разработке необходимых правовых и законодательных актов для внедрения её в жизнь.

Однако актер дубляжа, "русский голос" Брэда Питта, Киану Ривза и Тома Круза Всеволод Кузнецов в разговоре с RT высказал мнение, что официальный запрет на перевод фильмов лишь усугубит ситуацию с некачественным контентом. Не привыкшие к субтитрам люди будут смотреть фильмы с кустарным переводом в сети, уверен он.

Всеволод Кузнецов,

актер дубляжа: