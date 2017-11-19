Депутат призвал Минобразование запретить дублированные фильмы на российском ТВ

Сегодня, 17:38.
Культура

На российском телевидении нужно запретить показывать дублированные фильмы и программы, считает депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. С такой инициативой он обратился в Минобрнауки. В документе говорится, что перевод должен осуществляться только с помощью субтитров. По мнению Петрова, это будет стимулировать граждан изучать иностранные языки. Противники такого подхода назвали инициативу депутата "предложением врагов народа", сообщает RussiaToday.

Микрофон.
Микрофон. Фото: Открытые источники в интернете.

Россияне проводят перед экранами большую часть свободного времени, говорит Петров, и если инициатива будет воплощена в жизнь, то телевидение, помимо развлечения и информирования граждан, получит новую важную функцию— образовательную.

Владимир Петров,
депутат Заксобрания Ленинградской области:

— В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке.

В случае если инициатива будет одобрена, депутат Заксобрания готов приступить к разработке необходимых правовых и законодательных актов для внедрения её в жизнь.

Однако актер дубляжа, "русский голос" Брэда Питта, Киану Ривза и Тома Круза Всеволод Кузнецов в разговоре с RT высказал мнение, что официальный запрет на перевод фильмов лишь усугубит ситуацию с некачественным контентом. Не привыкшие к субтитрам люди будут смотреть фильмы с кустарным переводом в сети, уверен он.

Всеволод Кузнецов,
актер дубляжа:

— Это предложение врагов русского языка, просто вражеская акция. Любой актер дубляжа максимально вживается в роль, пытается передать смысл, атмосферу. Делается профессиональный перевод. Конечно, бывают огрехи, но, если запретить дублировать, это приведёт к тому, что люди перестанут смотреть кино по телевизору и переключатся, допустим, на интернет, где эти фильмы будут переводиться не пойми кем.

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