Депутат призвал Минобразование запретить дублированные фильмы на российском ТВ

На российском телевидении нужно запретить показывать дублированные фильмы и программы, считает депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. С такой инициативой он обратился в Минобрнауки. В документе говорится, что перевод должен осуществляться только с помощью субтитров. По мнению Петрова, это будет стимулировать граждан изучать иностранные языки. Противники такого подхода назвали инициативу депутата "предложением врагов народа", сообщает RussiaToday.
Россияне проводят перед экранами большую часть свободного времени, говорит Петров, и если инициатива будет воплощена в жизнь, то телевидение, помимо развлечения и информирования граждан, получит новую важную функцию— образовательную.
Владимир Петров,
депутат Заксобрания Ленинградской области:
— В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке.
В случае если инициатива будет одобрена, депутат Заксобрания готов приступить к разработке необходимых правовых и законодательных актов для внедрения её в жизнь.
Однако актер дубляжа, "русский голос" Брэда Питта, Киану Ривза и Тома Круза Всеволод Кузнецов в разговоре с RT высказал мнение, что официальный запрет на перевод фильмов лишь усугубит ситуацию с некачественным контентом. Не привыкшие к субтитрам люди будут смотреть фильмы с кустарным переводом в сети, уверен он.
Всеволод Кузнецов,
актер дубляжа:
— Это предложение врагов русского языка, просто вражеская акция. Любой актер дубляжа максимально вживается в роль, пытается передать смысл, атмосферу. Делается профессиональный перевод. Конечно, бывают огрехи, но, если запретить дублировать, это приведёт к тому, что люди перестанут смотреть кино по телевизору и переключатся, допустим, на интернет, где эти фильмы будут переводиться не пойми кем.
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