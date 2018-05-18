Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за распространение недостоверной информации

Проект предусматривает дополнение в статью 315 УК РФ.

Депутаты предлагают "установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершённое лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности по части 4 статьи 17.15 Кодекса России об административных правонарушениях", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект внесли депутаты Госдумы Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов.

В апреле в России предложили ввести наказание за распространение недостоверной информации, чтобы защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных.