Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за распространение недостоверной информации

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за "злостное неисполнение" судебных актов, обязывающих прекратить распространение недостоверной информации, пишет RT.
Проект предусматривает дополнение в статью 315 УК РФ.
Депутаты предлагают "установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершённое лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности по части 4 статьи 17.15 Кодекса России об административных правонарушениях", — говорится в пояснительной записке.
Законопроект внесли депутаты Госдумы Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов.
В апреле в России предложили ввести наказание за распространение недостоверной информации, чтобы защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.