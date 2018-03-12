"Динозавр" разгуливал по торговому центру в алтайском городе

В одном из торговых центра Бийска очевидцы сняли на видео "динозавра", сообщают в группе "Типичный Бийск".
На кадрах видно, что "динозавр" в окружении детей сначала едет по эскалатору, а потом идет по торговому центру.
Напомним, ранее бийчане уже видели динозавров на улицах города. По словам очевидцев, их везли на 2 этаж торгово-развлекательного центра "Ривьера". Однако на сайте молла такой информации нет. Похоже, что "динозавры" станут частью выставки.
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