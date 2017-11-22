Звёзды 90-х собрали в Барнауле аншлаг: видео из соцсетей

Сегодня, 14:16.
Культура

21 ноября во Дворце зрелищ и спорта с аншлагом прошёл ретро-фестиваль "Дискотека 90-х". В Барнаул приехали Андрей Разин и группа "Ласковый май", Рома Жуков, Шура, Kevin McCoy, Александр Айвазов, Сергей Васюта и группа "Сладкий сон". В соцсетях уже сотни видео с этого концерта — причем публикуют их как зрители, так и артисты. 

Шура в Барнауле.
Шура в Барнауле. Фото: instagram.com/shuramedvedev.
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