Звёзды 90-х собрали в Барнауле аншлаг: видео из соцсетей

21 ноября во Дворце зрелищ и спорта с аншлагом прошёл ретро-фестиваль "Дискотека 90-х". В Барнаул приехали Андрей Разин и группа "Ласковый май", Рома Жуков, Шура, Kevin McCoy, Александр Айвазов, Сергей Васюта и группа "Сладкий сон". В соцсетях уже сотни видео с этого концерта — причем публикуют их как зрители, так и артисты.
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