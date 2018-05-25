Для россиян подорожают водительские удостоверения и загранпаспорта

По этому законопроекту взрослому россиянину нужно будет заплатить 5000 рублей, за получение загранпаспорта с электронным носителем информации,а ребенку до 14 лет такой документ обойдется в 2500 рублей. Пока же пошлина за заграничный паспорт составляет 3500 и 1500 рублей соответственно.

А вот госпошлина за водительское удостоверение нового формата вырастет до 3000 рублей.

Выросшие размеры госпошлин позволят "компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат" МВД, о чем говорится в пояснительной записке к проекту закона.