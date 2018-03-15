100 дней отказов. Барнаульцам предложили поучаствовать в игре на смелость

Игру придумал гипнотизер Джейсон Комли. В оригинале она называется "Терапия отвержения" и призвана помочь людям справиться со страхами. Ее цель — ходить и напрашиваться на всевозможные отказы, просить то, на что точно получишь отрицательный ответ.

"Если коротко выразить суть, то человек часто боится, что ему скажут "нет", и поэтому ничего не может попросить, то есть боится самого факта отказа, — говорит инициатор игры в Барнауле Артем Заковряжин. — Хотя это глупость совершенная, никто же тебя не укусит, если попросишь. Это иррациональный страх, который все же можно побороть".

Артем и его новосибирский друг Григорий Нагибин создали телеграмм-канал "100 дней отказов", где можно задать все вопросы об игре и в который приглашают всех желающих из любой точки земного шара.

Игроки должны выкладывать видео с рассказами о том, как они что-то просят и какие ответы получают. Здесь важно не то, отказали игроку или ответили "да", а то, что именно сделал игрок.

Новичку дают три дня, чтобы начать игру. Участвующим даже начисляются баллы. По итогам обещают призы, хоть и символические. Главным же подарком должно стать преодоление собственных страхов и, хоть это и громко звучит, новый взгляд на мир.

Артем Заковряжин,

инициатор игры "100 дней отказов":

— У нас есть одна девушка, которая сходила к соседям и попросила почистить зубы в их ванной. К всеобщему удивлению, они не только разрешили ей это сделать, но и угостили завтраком. Сейчас она с восторгом говорит, что никак не ожидала, что у нее такие милые соседи, на следующей неделе идут вместе в кино.

Просьбы бывают самые разные. Например, мужчина зашел в детское кафе, где всем детям дарят воздушный шарик, и попросил сразу пять шариков. Ему отказали, но он убедил персонал, что он "вот какой большой, поэтому сойдет сразу за пятерых детей".

Иногда игроки просят действительно почти невозможного. Несколько дней назад игрок из Новосибирска на парковке у ТЦ "Мега" подошел к владельцу дорогого автомобиля Porsche Panamera и попросил прокатиться за рулем. Супруга хозяина бросилась было в истерику, но потом оставила мужчин и ушла в магазин.

Игроку удалось убедить владельца, что он трезв, у него есть права, своя машина, тоже недешевая, стоит рядом. Так почему бы и не прокатиться. И пока супруга делала покупки, мужчины с обоюдным удовольствием ездили вокруг торгового центра.

Те, кто уже в игре, отмечают, что раньше, как и всем людям, им было больно и стыдно получать отказы, и они сразу пасовали. Сейчас они стали менее чувствительными, научились быть смелее и свободнее в деловых переговорах и находить новые возможности там, где раньше и не подумали бы искать.