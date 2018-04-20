Додон рассказал, когда молдавское вино вернется на российский рынок

"С прошлого года мы начали существенно увеличивать поставки вина в Россию, но у нас есть большая проблема — это таможенные пошлины и акцизы на молдавскую алкогольную продукцию, —сказал Додон.

По его словам, если сторонам вернуться к ситуации, которая была до 2014 года, то "молдавское вино в больших объёмах попадет на российский рынок".

" В ближайшем будущем восстановить рынок не получится… К тому же российские производители сами изготавливают неплохое вино, — добавил молдавский лидер.