Додон рассказал, когда молдавское вино вернется на российский рынок

Прежний объём поставок вина из Молдавии в Россию возможен лишь при возврате к режиму, который наблюдался до введения таможенных пошлин 2014 года. Об этом заявил Президент Молдавии Игорь Додон, пишет Life.
"С прошлого года мы начали существенно увеличивать поставки вина в Россию, но у нас есть большая проблема — это таможенные пошлины и акцизы на молдавскую алкогольную продукцию, —сказал Додон.
По его словам, если сторонам вернуться к ситуации, которая была до 2014 года, то "молдавское вино в больших объёмах попадет на российский рынок".
" В ближайшем будущем восстановить рынок не получится… К тому же российские производители сами изготавливают неплохое вино, — добавил молдавский лидер.
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