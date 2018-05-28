Духов день в 2018 году: религиозный смысл и народные традиции праздника

Когда Духов день?

В православии Духов день отмечают на 51-й день после Пасхи, в понедельник после праздника Троицы.

Что за праздник Духов день?

Духов день посвящен Святому Духу — третьей божественной сущности Святой Троицы наравне с Отцом и Сыном.

Что такое Троица в христианстве?

Вера в Троицу отличает христианство от других монотеистических религий — иудаизма и ислама, пишет pravmir.ru. Догмат о Троице сводится к трем основным положениям:

Бог троичен, то есть у него три лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух.

Каждое лицо Троицы — Бог. Но это не три Бога, а единое Божественное существо.

Все три испостаси отличаются личными свойствами.

Какие народные традиции связаны с Духовым днем?

Языческие традиции Руси совместились с православным праздником. Поэтому у Духова дня есть несколько народных обычаев, связанных с выращиванием урожая: