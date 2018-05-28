Духов день в 2018 году: религиозный смысл и народные традиции праздника

Духов день наступает после Троицы: оба праздника православная церковь рассматривает как часть Пятидесятницы, посвященной схождению Святого Духа на апостолов, сообщает pravmir. В 2018 году Духов день приходится на 28 мая.
Когда Духов день?
В православии Духов день отмечают на 51-й день после Пасхи, в понедельник после праздника Троицы.
Что за праздник Духов день?
Духов день посвящен Святому Духу — третьей божественной сущности Святой Троицы наравне с Отцом и Сыном.
Что такое Троица в христианстве?
Вера в Троицу отличает христианство от других монотеистических религий — иудаизма и ислама, пишет pravmir.ru. Догмат о Троице сводится к трем основным положениям:
- Бог троичен, то есть у него три лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух.
- Каждое лицо Троицы — Бог. Но это не три Бога, а единое Божественное существо.
- Все три испостаси отличаются личными свойствами.
Какие народные традиции связаны с Духовым днем?
Языческие традиции Руси совместились с православным праздником. Поэтому у Духова дня есть несколько народных обычаев, связанных с выращиванием урожая:
- В Духов день запрещались любые работы на земле, чтобы не повредить будущему урожаю;
- Под вечера совершался обряд "кормления" земли: прямо на траве расстилали скатерти и устраивали праздничный обед, а кусочки еды периодически раскладывали по полю и присыпали землей;
- Запрещалось шить, убирать и стирать;
- Распаханные поля в Духов день обходили с крестным ходом;
- Добрым словом поминали всех усопших христиан;
- В Духов день собирали целебные травы и сушили зелень, сообщает sputnik-georgia.ru.
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