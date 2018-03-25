Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Барнауле

ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. На место происшествия выезжали скорая помощь, сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

По сообщению свидетелей, жертв нет, все живы. Автомобиль Toyota Camry на большой скорости раскрутило, и он вылетел на встречку. "Вот что бывает когда обгоняешь справа", - комментируют очевидцы.