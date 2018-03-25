Появились подробности страшного ДТП на трассе Заринск-Барнаул

Серьезное ДТП произошло вчера, 24 марта, на трассе Заринск-Барнаул — лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Лада Granta и Mitsubishi Lancer. Погибли три человека.
В МЧС сообщают, что на место происшествия выезжали 20 человек и 8 единиц техники. В Mitsubishi в Заринск ехала женщина с детьми: 12-летняя девочка и грудной мальчик. Она заказала в Барнауле такси, ехала к родителям. В "Ладе" были супруги, мужчина и женщина средних лет. Они погибли на месте. Водитель Mitsubishi также погиб.
Очевидец ДТП Виталий М. ехал следом и видел момент аварии, сообщает "Инцидент Барнаул". Он первым пришел на помощь пострадавшим.
"Я в это время ехал из Барнаула в Заринск, - рассказывает очевидец. – Сначала достали мать с малышом, потом сломали сиденье, чтоб девочку достать с переднего сиденья. Как эта девочка выжила?! У неё шансы с водителям были абсолютно равные, он мертв, а она живая.
Малыш сильно кричал, и женщина плохо себя чувствовала. Реанимобиль случайно проезжал мимо. Я так понял, что в нем не было бригады медиков, был водитель и ещё какой-то парень. Они всё время по рации докладывали и ждали рекомендаций.
Я холодной водой развел смесь, чтоб хоть как-то успокоить малыша. Потом пошел к машине, где лежал мертвый таксист, перерыл всю машину, нашел телефон женщины, позвонил её мужу, всё ему рассказал, объяснил...
Видимость была нормальная, гололеда тоже не было, на улице + 5 градусов было... Думаю, водитель "Лады" не учел того, что обочина размокла. Он просто съехал правой стороной на обочину (бровку). Потом было всё самое страшное: по неопытности резко дернул руль влево и вылетел лоб в лоб на ту беду проезжающему мимо Митсубиси ланцеру.
Женщина говорит, что даже напугаться не успели. И видно, что ни одна из машин не тормозила. На полном ходу, лоб в лоб".
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