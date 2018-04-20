Двое россиян откроют на Карибах "город секса"

К концу года в Доминиканской республике планируют открыть "секс-город". Его основатели - супруги Денис Крикунов и Анастасия Иванова, пишет портал Rusbase.
Курорт строят в прибрежном регионе Пунта-Кана на востоке страны. Он займет почти 90 тыс. кв. м и будет рассчитан на проживание до 1200 человек. На территории разместят магазины, ТЦ, клубы и рестораны, СПА-центры и другие заведения. Недвижимость можно будет приобрести либо арендовать.
До основания "секс-города" Денис Крикунов и Анастасия Иванова работали в эстонской инвестиционной компании Aeternus Investeeringud OU и занимались международным строительным бизнесом и туризмом. В 2013 году они переехали в Доминиканскую республику и, по словам Крикунова, решили создать "город мечты".
Представители проекта позиционируют курорт как "секс-позитивный" – "открытый для всех форм телесности, эротики и сексуальности, если они происходят при явном согласии всех участников". При этом организаторы обещают не продавать и не сдавать недвижимость людям, склонным к "осуждению и нетерпимости" – для этого организуют специальный отбор.
В городе будет настоящий "простор для сексуального самовыражения", а также курорт обещает помощь стартапам – собирается запустить инкубатор в сфере SexTech. Пустить первых жителей в город предполагается уже к 1 декабря 2018 года.
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