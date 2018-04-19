Двухлетние пловцы со всей Сибири будут переплывать бассейн "Обь" в Барнауле

Кроме барнаульских спортсменов в соревнованиях примут участие малыши из Томска, Кемерова, Новосибирска и Бийск.

Как заявляют организаторы, подобные соревнования уже проводились в 2017 году, но тогда детей подстраховывали мамы, при этом секундомер не включался. А вот в этот раз в самом большом бассейне Алтайского края дети поплывут самостоятельно, да еще и на результат.

Рекорд малыша

Однако в прошлый раз во время соревнований маленький барнаулец Богдан Макаров установил абсолютный рекорд России среди детей раннего возраста. Мальчик проплыл дистанцию 25 м за 43,9сек, не сделав ни одного вдоха. Тренер и родители готовятся зарегистрировать рекорд в книге рекордов Гинеса.

Воспитатель Богдана — мастер спорта Инна Толкачева — является и главным организатором чемпионата "Аквадружба". Чтобы связаться с ней по вопросам проведения соревнования, можно позвонить по телефону 8-909-505-88-23.