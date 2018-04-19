Двухлетние пловцы со всей Сибири будут переплывать бассейн "Обь" в Барнауле

22 апреля в барнаульском спорткомплексе "Обь" пройдет сибирский чемпионат по плаванию "Аквадружба". В заплывах будут участвовать пловцы от двух до пяти лет.
Кроме барнаульских спортсменов в соревнованиях примут участие малыши из Томска, Кемерова, Новосибирска и Бийск.
Как заявляют организаторы, подобные соревнования уже проводились в 2017 году, но тогда детей подстраховывали мамы, при этом секундомер не включался. А вот в этот раз в самом большом бассейне Алтайского края дети поплывут самостоятельно, да еще и на результат.
Рекорд малыша
Однако в прошлый раз во время соревнований маленький барнаулец Богдан Макаров установил абсолютный рекорд России среди детей раннего возраста. Мальчик проплыл дистанцию 25 м за 43,9сек, не сделав ни одного вдоха. Тренер и родители готовятся зарегистрировать рекорд в книге рекордов Гинеса.
Воспитатель Богдана — мастер спорта Инна Толкачева — является и главным организатором чемпионата "Аквадружба". Чтобы связаться с ней по вопросам проведения соревнования, можно позвонить по телефону 8-909-505-88-23.
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