Ефремов прокомментировал пьяный выход и бранную ругань в отношении жителей Самары

Вокруг актера Михаила Ефремова, актера театра "Современник", разгорелся скандал, связанный с выступлением в самарском театре. Одна из зрительниц обвинила Ефремова в опоздании, выходе в на сцену в пьяном виде и непристойном поведении, сообщает "МК".
Местная жительница написала в Facebook, что Ефремов, якобы, вышел на сцену во время спектакля Гарольда Пинтера "Не становись чужим" пьяным и путал текст:
"Сходила 7 марта на спектакль театра "Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару".
При этом, по словам женщины, билеты на спектакль стоили от 4000 до 7000 рублей, а в зале "был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно". "Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале", — подчеркнула зрительница.
У Ефремова другое видение ситуации. По его словам, зрители просто не поняли черного английского юмора.
"Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала", — заявил Ефремов "MK".
До этого, по его словам, было выступление в Воронеже, на котором он стрелял в зал, и всех это только позабавило.
Журналистам "Говорит Москва" на вопрос о пьяном состоянии от ответил: "Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют".
Вести.ру подобрали и другие неоднозначные отзывы о скандальном представлении: "Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя"; "Мы в театр пришли, а не на рок концерт, он бы еще в толпу помочился"; "Может мы и не столичные жители, но для нас театр святое место, а не помойка и балаган, который устроил Ефремов".
Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что в субботу будут разбираться в ситуации, произошедшей на гастролях театра.
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