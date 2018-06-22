Египет намерен обжаловать судейство в матче ЧМ-2018 с Россией

"Мы подадим жалобу на судейскую бригаду, поскольку она допускала очевидные ошибки.

Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов (VAR) в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади — это был чистый пенальти", — цитирует президента EFA Хани Абу Рида Filgoal.

Подопечные Эктора Купера потерпели поражение от россиян со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в плей-офф мундиаля.

Главным арбитром встречи стал парагваец Энрике Касерес.

ЧМ-2018 продлится до 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.