Египет намерен обжаловать судейство в матче ЧМ-2018 с Россией

Египетская футбольная ассоциация (EFA) подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за судейства в матче группового этапа мирового первенства с национальной сборной России, сообщает ТАСС.
"Мы подадим жалобу на судейскую бригаду, поскольку она допускала очевидные ошибки.
Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов (VAR) в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади — это был чистый пенальти", — цитирует президента EFA Хани Абу Рида Filgoal.
Подопечные Эктора Купера потерпели поражение от россиян со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в плей-офф мундиаля.
Главным арбитром встречи стал парагваец Энрике Касерес.
ЧМ-2018 продлится до 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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