Эксперт: мельдоний могут исключить из числа запрещенных препаратов для спортсменов

"Я думаю, этого ждать недолго. После Олимпиады в Пхенчхане пройдет некоторое время, затихнет история с Крушельницким. И пойдут перемены. Сейчас МОК и WADA нужна тишина. Их тоже можно понять. Не хочется WADA брать на себя огромную ответственность за то, что они пару лет назад приняли ошибочное решение. Полагаю, пройдет время, и милдронат уберут из числа запрещенных", — сказал Липман.

Представители антидопингового агентства и МОК обсудят данный вопрос после того, как будет принято решение по российскому керлингисту Александру Крушельницкому, чья допинг-проба дала положительный результат на мельдоний во время зимней Олимпиады в Пхенчхане, уверен эксперт.

Липман подчеркнул, что мельдоний не является допингом и не дает преимущества спортсменам, пишет bfm.ru.