Эксперт: мельдоний могут исключить из числа запрещенных препаратов для спортсменов

WADA может исключить мельдоний из списка запрещенных к употреблению веществ для спортсменов в ближайшее время, заявил Киров Липман, владелец компании, производящей препарат, пишут "Известия".
"Я думаю, этого ждать недолго. После Олимпиады в Пхенчхане пройдет некоторое время, затихнет история с Крушельницким. И пойдут перемены. Сейчас МОК и WADA нужна тишина. Их тоже можно понять. Не хочется WADA брать на себя огромную ответственность за то, что они пару лет назад приняли ошибочное решение. Полагаю, пройдет время, и милдронат уберут из числа запрещенных", — сказал Липман.
Представители антидопингового агентства и МОК обсудят данный вопрос после того, как будет принято решение по российскому керлингисту Александру Крушельницкому, чья допинг-проба дала положительный результат на мельдоний во время зимней Олимпиады в Пхенчхане, уверен эксперт.
Липман подчеркнул, что мельдоний не является допингом и не дает преимущества спортсменам, пишет bfm.ru.
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