Эксперты Кудрина и ВШЭ оценили реформу образования в 8 трлн рублей

Высшая школа экономики (ВШЭ) и Центр стратегических разработок (ЦСР) экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина подготовили доклад, в котором представили проект реформирования российского образования, сообщает РБК. Стоимость модернизации превышает 8 трлн рублей.
В проекте реформ предлагается создать систему поддержки раннего развития детей до трех лет, построить 40 новых центров модели "Сириус" и внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта. Полноценная реализация всех инициатив потребует 4,6 трлн рублей дополнительного бюджетного финансирования на шесть лет.
С учетом внебюджетных инвестиций, в том числе частно-государственного партнерства при строительстве школ, сумма вырастет до 8,3 трлн рублей, подсчитало издание.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил отказаться от проверки уровня знаний учащихся путем проведения Единого государственного экзамена. В ответ глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что система ЕГЭ "совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть", пишет polit.ru.
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