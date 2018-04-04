Эксперты Кудрина заявили, что президентские выборы-2018 были самыми неконкуретными

Сегодня, 20:23.
Политика

Конкуренция на прошедших 18 марта выборах президента была самой низкой в истории России, полагают эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, пишут "Ведомости".

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Авторы доклада КГИ об итогах выборов рассчитали эффективное число кандидатов — индекс Лааксо-Таагеперы — который является показателем уровня реальной конкуренции. В кампании-2018 он оказался равен 1,62. Это ниже, чем на всех предыдущих президентских выборах в России.

В 2004 г. индекс был 1,73, в 2008 г. — 1,82, в остальных кампаниях — больше 2. Таким образом, несмотря на формально большое число кандидатов, реальный уровень конкуренции был низким, отмечают авторы доклада.

Аркадий Любарев,
один из авторов доклада:

Такой индекс связан с результатами лидера — чем они выше, тем ниже эффективное число. Кто-то считает, что уровень конкурентности зависит от количества кандидатов, хотя реальная конкуренция измеряется именно эффективным числом кандидатов. Реальная конкурентность низкая, несмотря на то что формальная конкурентность выше, чем в последние три кампании.

Эксперты пишут, что амплитуда колебаний уровня поддержки Владимира Путина по регионам существенно снизилась: если в 2012 году поддержка варьировалась от 46,95 до 99,76%, то на этот раз наблюдались вариации от 64,38 до 93,38%.

Более 90% Путин набрал в шести регионах, от 80 до 90% — в 16, от 70 до 80% голосов — в 52, менее 70% — в 11 регионах.

Александр Кынев,
один из авторов доклада:

Сглаживание результатов связано с тем, что часть регионов получила указание не усердствовать и показала более низкие результаты, а в крупных городах произошло снижение явки протестного электората за счет кампании бойкота. Но в целом результаты кандидатов показывают, что они провели плохие кампании, особенно в региональном разрезе.

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