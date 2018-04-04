Эксперты Кудрина заявили, что президентские выборы-2018 были самыми неконкуретными

Конкуренция на прошедших 18 марта выборах президента была самой низкой в истории России, полагают эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, пишут "Ведомости".
Авторы доклада КГИ об итогах выборов рассчитали эффективное число кандидатов — индекс Лааксо-Таагеперы — который является показателем уровня реальной конкуренции. В кампании-2018 он оказался равен 1,62. Это ниже, чем на всех предыдущих президентских выборах в России.
В 2004 г. индекс был 1,73, в 2008 г. — 1,82, в остальных кампаниях — больше 2. Таким образом, несмотря на формально большое число кандидатов, реальный уровень конкуренции был низким, отмечают авторы доклада.
Аркадий Любарев,
один из авторов доклада:
Такой индекс связан с результатами лидера — чем они выше, тем ниже эффективное число. Кто-то считает, что уровень конкурентности зависит от количества кандидатов, хотя реальная конкуренция измеряется именно эффективным числом кандидатов. Реальная конкурентность низкая, несмотря на то что формальная конкурентность выше, чем в последние три кампании.
Эксперты пишут, что амплитуда колебаний уровня поддержки Владимира Путина по регионам существенно снизилась: если в 2012 году поддержка варьировалась от 46,95 до 99,76%, то на этот раз наблюдались вариации от 64,38 до 93,38%.
Более 90% Путин набрал в шести регионах, от 80 до 90% — в 16, от 70 до 80% голосов — в 52, менее 70% — в 11 регионах.
Александр Кынев,
один из авторов доклада:
Сглаживание результатов связано с тем, что часть регионов получила указание не усердствовать и показала более низкие результаты, а в крупных городах произошло снижение явки протестного электората за счет кампании бойкота. Но в целом результаты кандидатов показывают, что они провели плохие кампании, особенно в региональном разрезе.
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