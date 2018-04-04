Эксперты Кудрина заявили, что президентские выборы-2018 были самыми неконкуретными

Авторы доклада КГИ об итогах выборов рассчитали эффективное число кандидатов — индекс Лааксо-Таагеперы — который является показателем уровня реальной конкуренции. В кампании-2018 он оказался равен 1,62. Это ниже, чем на всех предыдущих президентских выборах в России.

В 2004 г. индекс был 1,73, в 2008 г. — 1,82, в остальных кампаниях — больше 2. Таким образом, несмотря на формально большое число кандидатов, реальный уровень конкуренции был низким, отмечают авторы доклада.

Аркадий Любарев,

один из авторов доклада:

Такой индекс связан с результатами лидера — чем они выше, тем ниже эффективное число. Кто-то считает, что уровень конкурентности зависит от количества кандидатов, хотя реальная конкуренция измеряется именно эффективным числом кандидатов. Реальная конкурентность низкая, несмотря на то что формальная конкурентность выше, чем в последние три кампании.

Эксперты пишут, что амплитуда колебаний уровня поддержки Владимира Путина по регионам существенно снизилась: если в 2012 году поддержка варьировалась от 46,95 до 99,76%, то на этот раз наблюдались вариации от 64,38 до 93,38%.

Более 90% Путин набрал в шести регионах, от 80 до 90% — в 16, от 70 до 80% голосов — в 52, менее 70% — в 11 регионах.

Александр Кынев,

один из авторов доклада: