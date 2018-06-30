Эксперты: повышение пенсионного возраста не повлияет на продолжительность жизни

По мнению ученых, одна из причин критического восприятия пенсионной реформы — ее негативная трактовка в СМИ, основанная на оперировании неверными данными.

В анонсе указано, что в 2016 году средняя продолжительность жизни мужчин в России составляла 66,5 лет, что лишь на 1,5 года выше новой планки, которую хотят установить в результате пенсионной реформы. У российских женщин продолжительность жизни составляла 77,1 год, что на 14 выше запланированного пенсионного возраста.

Именно на основе этого сравнения делается вывод о том, что при повышении пенсионного возраста "будем работать до гробовой доски", "после выхода на пенсию долго не проживем", "до пенсии в России не доживает 40% мужчин",— пишут авторы доклада.— По среднему демографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая продолжительности жизни при рождении по населению в целом составит 80,1 год, у мужчин 75,8 лет, а у женщин 83,7 лет.

Эксперты подчеркивают, что, нельзя говорить о том, что после выхода на пенсию ее получатели проживут лишь несколько лет, поскольку к тому времени продолжительность жизни возрастет.

Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет — почти 26 лет, и эти показатели не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста,— отмечают они.

В течение последних 10 лет продолжительность жизни россиян ежегодно повышалась примерно на 0,4 года, а причинами высокой смертности мужчин являются травматизм и пьянство.

Напомним, законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Инициатива предусматривает поэтапное увеличение сроков выхода россиян на пенсию: 63 года — для женщин и 65 лет — для мужчин. В парламенте документ будет рассматриваться в рамках осенней сессии.