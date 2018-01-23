"Ешь, худей, хвались". Рассказываем про первые результаты и полезные привычки

Кристина рассказала, что хочет привести себя в порядок к свадьбе, и верит, что "Ели-худели" ей поможет.

С первых же дней участия в проекте девушка поняла, что питаться правильно - это совсем не сложно и даже приятно. А многие блюда оказались настоящими кулинарными открытиями.

С начала проекта прошла только неделя, а Кристина уже может похвастаться первыми результатами.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Я заметила, что гораздо легче просыпаюсь по утрам. Это потому, что перед сном не объедаешься и легко засыпаешь. И спишь хорошо, не ворочаешься полночи, как обычно. А с утра чувствуешь пустоту, которая наполняется новыми силами и энергией, а не полный живот непереваренного вчерашнего.

Наша героиня признается, что ощущает себя лучше и свежее. Она почти привыкла к еде по расписанию, и у нее теперь даже автоматически, интуитивно, получается "попадать" в нужное время, срабатывает какая-то внутренняя "напоминалка", что нужно покушать.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Теперь у меня всегда полноценный завтрак. А не только стаканчик кофе из ближайшей кофейни. И я заметила, что к 12 часам дня у меня аппетит еще не как у голодного зверя. Раньше я до обеда каждую минутку считала. Все-таки правильно говорят, что самый важный прием пищи - это завтрак. Из изменений в весе: у меня минус 2,4 кг! Я так горжусь собой!

Отличный результат, полученный Кристиной за первую неделю, заставил ее двигаться дальше с удвоенной силой. Как-то сами собой выработались полезные привычки, которые

помогут нашей героине быстрее придти в форму.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Я непроизвольно стала пить больше воды. Организм стал требовать. Читала, что это хорошо. И еще я завела традицию: каждый вечер за новым пакетиком "Ели-худели" я хожу пешком! Конечно, в такие морозы приходится ездить или заказывать курьерскую доставку, но как только немного потеплеет, обязательно возобновлю пешие прогулки.

Любой читатель может похудеть и стать здоровым вместе с Кристиной. Ежедневно в "Ели-худели" вы получаете свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть.

Как заказать еду

Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:

ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;

ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;

ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;

Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.

Есть курьерская доставка.