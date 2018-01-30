"Это форс-мажорные обстоятельства": в "Алтайкрайгазсервисе" ответили на критику Карлина

По словам руководителя компании, основной причиной сбоя в подаче газа стали сами по себе низкие температуры: самый лучший газ — пропан — начинает испаряться при температуре -40 градусов. Это приводит к тому, что в газопроводах скапливается конденсат. Его необходимо откачать, на это время подача газа прекращается. И только после этого подачу газа возобновляют.

При этом чистый пропан не продается, поясняет Кулипанов, его нет даже на бирже. Компания закупает смесь с 70%-ным содержанием пропана на Сургутском нефтеперерабатывающем комбинате. Это общая практика, говорит руководитель "Алтайкрайгазсервиса".

Сергей Кулипанов,

генеральный директор компании "Алтайкрайгазсервис":

— Если в Барнауле температура колебалась в районе 32-33 градусов, то сбоев и не было. А в Бийске было -39, поэтому проблемы возникли. Земля очень сильно промерзла. Да и сети, прямо скажем, не новые. Я считаю, что это форс-мажорные обстоятельства.

Кулипанов, кроме того, пояснил, что срок устранения повреждений связан с самой технологией: собственно устранение конденсата занимает немного времени, но затем, перед возобновлением подачи газа, необходимо убедиться, что у всех потребителей газа, скажем, в конкретном доме или подъезде закрыты краны. То есть нужно обойти все квартиры, найти всех жильцов. Иначе может произойти авария с куда более серьезными последствиями. "У всех на слуху случаи в Омске, Челябинске, когда после аварий людей уже приходилось расселять", — говорит Кулипанов.

Он объясняет: сотрудники "Алтайкрайгазсервиса" в Бийске по сути выполняли работу "никем не управляемых управляющих компаний". Ведь сфера ответственности компании — обеспечить подачу газа до подъезда, в доме должны работать УК, но этого, говорит руководитель газовой компании, не происходило.

Сейчас в Бийске неподключенным остается один дом, сегодня, 30 января, и в нем намерены возобновить подачу газа.

На вопрос, готова ли компания к проверкам правоохранителей (обратиться к ним подчиненным посоветовал губернатор), Кулипанов ответил, что готовы подтвердить, в том числе документально, все свои действия.

Сергей Кулипанов,

генеральный директор компании "Алтайкрайгазсервис":

— Но можно же проверять и чего не было. Главное, чтобы разбирательство было непредвзятым.

Факт

"Алтайкрайгазсервис" обслуживает в Бийске более 250 домов.