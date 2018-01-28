В двух алтайских городах из-за морозов нет газа в ряде домов и порвало водопровод

27 января в Горно-Алтайске коммунальщики устраняли аварию на водопроводе, из-за чего без водоснабжения оставались жители района возле Кирзавода. А в Бийске продолжается работа по восстановлению газоснабжения.
В столице Республики Алтай порыв трубы центрального водопровода, расположенного на пересечении пр. Коммунистический и ул. Строителей, произошла в одиннадцатом часу утра. Без воды оказались жители целого микрорайона. Под отключение холодного водоснабжения попало 32 многоквартирных дома, три котельные, начальная школа и техникум. Устранить аварию удалось в половине седьмого вечера, сообщает региональное управление МЧС.
Тем временем в Бийске уже несколько дней из-за сильных морозов в ряде домов отключили газоснабжение. В резервуарах голубое топливо находилось в нормальном состоянии, но в газопроводах из-за действия низких температур образовывался конденсат. По данным мэрии, 26 января без газа были 56 многоквартирных домов. На восстановление снабжения газом были брошены более 10 аварийных бригад. К 20:00 27 января было газоснабжение восстановлено в части домов, но, по сведениям сообщества "Типичный Бийск", которое ссылается на данные мэрии, в 38 домах люди все еще сидели без газа.
В администрации города предупредили бийчан:
— Согласно требованиям техники безопасности, подобные работы нельзя проводить в темное время суток. Таким образом, за сегодняшний день газовики совместно с работниками мэрии и УК подключили к "голубому топливу" 18 МКД. Завтра (то есть, 28 января - прим. ред.) восстановление газоснабжения продолжится с 8 утра. Горожанам, чьи дома остаются без газа, следует быть крайне внимательными. Проследите, чтобы в ваших квартирах и квартирах ваших родственников газ был перекрыт, иначе возможны трагические последствия.
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