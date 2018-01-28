В двух алтайских городах из-за морозов нет газа в ряде домов и порвало водопровод

В столице Республики Алтай порыв трубы центрального водопровода, расположенного на пересечении пр. Коммунистический и ул. Строителей, произошла в одиннадцатом часу утра. Без воды оказались жители целого микрорайона. Под отключение холодного водоснабжения попало 32 многоквартирных дома, три котельные, начальная школа и техникум. Устранить аварию удалось в половине седьмого вечера, сообщает региональное управление МЧС.

Тем временем в Бийске уже несколько дней из-за сильных морозов в ряде домов отключили газоснабжение. В резервуарах голубое топливо находилось в нормальном состоянии, но в газопроводах из-за действия низких температур образовывался конденсат. По данным мэрии, 26 января без газа были 56 многоквартирных домов. На восстановление снабжения газом были брошены более 10 аварийных бригад. К 20:00 27 января было газоснабжение восстановлено в части домов, но, по сведениям сообщества "Типичный Бийск", которое ссылается на данные мэрии, в 38 домах люди все еще сидели без газа.

В администрации города предупредили бийчан: