Карлин жестко раскритиковал газовиков за отключение от топлива жителей края в морозы

Передать материалы правоохранителям

На прошлой неделе, когда стояли аномальные морозы и температура ночью в крае опускалась ниже -45°, прекращалась подача сжиженного газа в 128 многоквартирных домов в Кулундинском, Мамонтовском, Каменском районах и Бийске. Аварийные бригады работали по восстановлению подачи голубого топлива даже в выходные, но, тем не менее, в Наукограде до сих пор отключены от газа 23 дома.

По словам губернатора, к "Атайкрайгазсервису" региональные власти уже неоднократно предъявляют претензии. Например, в ноябре 2016 года, когда тоже стояли морозы, в Барнауле без сжиженного газа, которым как раз и занимается эта фирма, оказались 155 многоквартирных домов. Как сказал Александр Карлин, суть претензий к компании заключается в том, что не обеспечивается необходимый состав топлива, что приводит к перемерзанию в особо холодный период. Как сказал глава региона, синоптики своевременно оповестили о надвигающихся холодах, но "необходимых активности и ответственности в устранении этой ситуации" от газовиков не проявилось.

Карлин распорядился отправить необходимые материалы в правоохранительные органы "на предмет ответственности" руководителей и специалистов, по вине которых были создана эта ситуация с отключением газа.

Ситуация в Славгороде

Кроме того, губернатор отметил на совещании, что были выявлены факты неудовлетворительной подготовки котельных к отопительному сезону.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Температуры, конечно, температурами, но и безответственность проходит по другой линии. Это и злополучная котельная №10 в городе Славгороде. В этой котельной не только ремонта, но и профессионального осмотра оборудования до начала отопительного сезона не было. Нужно разобраться, а кто подписал документы о готовности. Почему не были проведены минимальные ремонтные работы, которые не требовали серьезного финансирования, но обеспечивали бы большую надежность в эксплуатации этого, пусть не нового оборудования. Оно могло было быть приведено в надлежащее состояние, что мы вынуждены были делать уже в условиях аномально низких температур.

Наградить отличившихся

Вместе с тем, губернатор предложил поощрить тех людей, которые самоотверженно устраняли сбои во время холодов.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: