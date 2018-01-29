Карлин жестко раскритиковал газовиков за отключение от топлива жителей края в морозы

29 января на оперативном совещании правительства региона, посвященном тому, как Алтайский край прошел период аномальных холодов, губернатор обрушился с резкой критикой на руководителей и специалистов "Алтайкрайгазсервиса". По словам Александра Карлина, это предприятие ответственно за перебои с подачей топлива в жилые дома в Бийске и ряде других муниципалитетов.
Передать материалы правоохранителям
На прошлой неделе, когда стояли аномальные морозы и температура ночью в крае опускалась ниже -45°, прекращалась подача сжиженного газа в 128 многоквартирных домов в Кулундинском, Мамонтовском, Каменском районах и Бийске. Аварийные бригады работали по восстановлению подачи голубого топлива даже в выходные, но, тем не менее, в Наукограде до сих пор отключены от газа 23 дома.
По словам губернатора, к "Атайкрайгазсервису" региональные власти уже неоднократно предъявляют претензии. Например, в ноябре 2016 года, когда тоже стояли морозы, в Барнауле без сжиженного газа, которым как раз и занимается эта фирма, оказались 155 многоквартирных домов. Как сказал Александр Карлин, суть претензий к компании заключается в том, что не обеспечивается необходимый состав топлива, что приводит к перемерзанию в особо холодный период. Как сказал глава региона, синоптики своевременно оповестили о надвигающихся холодах, но "необходимых активности и ответственности в устранении этой ситуации" от газовиков не проявилось.
Карлин распорядился отправить необходимые материалы в правоохранительные органы "на предмет ответственности" руководителей и специалистов, по вине которых были создана эта ситуация с отключением газа.
Ситуация в Славгороде
Кроме того, губернатор отметил на совещании, что были выявлены факты неудовлетворительной подготовки котельных к отопительному сезону.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Температуры, конечно, температурами, но и безответственность проходит по другой линии.
Это и злополучная котельная №10 в городе Славгороде. В этой котельной не только ремонта, но и профессионального осмотра оборудования до начала отопительного сезона не было. Нужно разобраться, а кто подписал документы о готовности. Почему не были проведены минимальные ремонтные работы, которые не требовали серьезного финансирования, но обеспечивали бы большую надежность в эксплуатации этого, пусть не нового оборудования. Оно могло было быть приведено в надлежащее состояние, что мы вынуждены были делать уже в условиях аномально низких температур.
Наградить отличившихся
Вместе с тем, губернатор предложил поощрить тех людей, которые самоотверженно устраняли сбои во время холодов.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Считаю, что у нас немало специалистов, которые поработали в эти экстремальные условия со всей ответственностью и даже самоотверженностью. Я просил бы вместе со структурами МЧС дать предложения о поощрении их, вплоть до представления к наградам.
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