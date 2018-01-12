Facebook поменяет алгоритм формирования новостной ленты

Вчера, 20:12.
Жизнь

Социальная сеть Facebook вновь поменяет алгоритм формирования новостной ленты пользователей. Теперь предпочтение будет отдаваться публикациям от родственников, а также будет снижен приоритет для некачественных СМИ, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Соцсети.
Соцсети. Фото: СС0.

Лента изменится уже на следующей неделе.

Соцсеть снизит показы для ресурсов "низкого качества" и постов с кликабельными заголовками. Публикации от друзей и членов семьи будут демонстрироваться чаще.

Впоследствии планируется и вовсе перенести заметки публичных страниц и СМИ в отдельный раздел внутри приложения.

Данный шаг значительно снизит трафик из соцсети для СМИ, пишет polit.ru.

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