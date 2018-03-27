Федеральные телеканалы получили указание давать в эфир меньше негатива

Российские федеральные телеканалы получили указание не давать в эфир большое число негативных новостей, а заменить их позитивными человеческими историями, сообщает "Росбалт".
"Еще до президентских выборов было получено указание уменьшить количество негативных новостей и давать больше позитива. К примеру, мы давали жизненные истории про пенсионеров", — сказал агентству сотрудник федерального информационного канала.
Он не уточнил, откуда исходило данное указание.
25 марта федеральное российское телевидение не стало менять сетку вещания, несмотря на пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, унесший жизнь десятков людей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие экстренных новостей было связано с тем, что на телевидении не представляли масштаб трагедии.
Вместе с тем он подчеркнул абсурдность предположений о запрете на плохие новости на телевидении.
25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар в результате которого погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
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