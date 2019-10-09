Филармония открывает органный сезон концертом швейцарского музыканта

10 октября в краевой филармонии открывается новый органный сезон. На сцене выступит известный органист из Швейцарии Илья Фёльми-Кудрявцев.

Он представит программу «Под сводами английских и французских соборов», сообщают на сайте филармонии.

Илья Фёльми-Кудрявцев окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова и аспирантуру Королевской Академии Музыки в Лондоне. С 2009 года он занимает пост главного органиста церкви Святого Мартина в городе Листаль, а также является ассистентом в Базельской церкви святого Петра.

Со своими сольными концертными программами Илья постоянно гастролирует в России, Швейцарии, Германии, Финляндии и других странах.

10 октября органист исполнит музыку английских и французских композиторов, а также авторские сочинения.

Начало концерта в 18:30. Цена билета — 200−400 рублей.