Формы "русской Кардашьян" будоражат пользователей Instagram

Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Сегодня "русская Кардашьян" участвует в съемках клипов и фотосессиях, работает в рекламе. Недавно она появилась в клипе знаменитого американского рэпера Pitbull. Сейчас девушка продолжает карьеру фотомодели в Лос-Анджелесе.

Анастасия Квитко утверждает, что никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Однако Cosmopolitan усомнился в честности ее слов. Журналисты сравнили фото Анастасии сегодня и несколько лет назад. По подсчетам издания, Анастасия "потратила на свою красоту" от 450 до 700 тыс. рублей.