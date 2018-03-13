Формы "русской Кардашьян" будоражат пользователей Instagram

Фотографии российской модели Анастасии Квитко, которая сейчас живет в США, набирают все большую популярность в сети. Девушку называют "русской Ким Кардашьян" за ее выдающиеся формы, а ее страничка постоянно обновляется новыми снимками самой выдающейся части тела.
Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.
Сегодня "русская Кардашьян" участвует в съемках клипов и фотосессиях, работает в рекламе. Недавно она появилась в клипе знаменитого американского рэпера Pitbull. Сейчас девушка продолжает карьеру фотомодели в Лос-Анджелесе.
Анастасия Квитко утверждает, что никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Однако Cosmopolitan усомнился в честности ее слов. Журналисты сравнили фото Анастасии сегодня и несколько лет назад. По подсчетам издания, Анастасия "потратила на свою красоту" от 450 до 700 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.