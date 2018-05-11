Гаагский суд обязал Россию выплатить 159 млн долларов украинским компаниям за Крым

Власти России не признали решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о взыскании компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после присоединения полуострова к РФ. В пресс-службе Минюста России пояснили РБК, что у гаагского арбитража отсутствует право на рассмотрение данного иска.
Накануне, 9 мая, пресс-служба ППТС в Гааге объявила, что арбитраж принял решение по иску ряда украинских компаний (часть из них связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело), обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма.
Суд назначил компенсацию в пользу истцов в размере 159 миллионов долларов. Решение было единогласным. В Минюсте сообщили, что речь в решении идет о компенсации в размере около $140 млн без учета присужденных процентов.
"Нафтогаз" также заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать потерю крымских активов. В вердикте говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года", сообщает РИА Новости.
Однако Москва не считает себя стороной этого процесса, поскольку представителей РФ на нем не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Принятое решение будут оспаривать.
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