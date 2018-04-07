Где освятить куличи к Пасхе в Барнауле и Алтайском крае

8 апреля православные празднуют Пасху-2018. Во многих храмах Барнаула и Алтайского края можно освятить куличи, пасхи, крашеные яйца. Altapress.ru рассказывает, когда именно и где будут освящать пасхальные вкусности.

Краткое содержание Барнаул Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137): 7 апреля — с 12:00 до 20:00;

8 апреля — с 7.00 до 16.00. Никольская церковь (пр. Ленина, 36): 7 апреля — с 14:00 до 22:00;

8 апреля — с 7:00 до 14:00. Иверская церковь (домовой храм Барнаульской духовной семинарии, ул. Ядринцева, 66): 7 апреля — с 12:00 до 18:00;

8 апреля — 9:00 до 12:00. Храм Димитрия Ростовского (пл. Спартака, 10): 7 апреля — с 11:00 до 19:00;

8 апреля — с 7:00 до 16:00. Храм апостола-евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25): 7 апреля — с 16:00 до 20:00;

8 апреля — с 7:00 до 17:00. Александро-Невский собор (Богоявленская церковь, ул. Антона Петрова, 221): 7 апреля — с 11:00 до 19:00;

8 апреля — с 6:00 до 17:00. Храм Иоанна Воина (ул. Ким, 41 — район ВРЗ): 8 апреля — с 03:00 до 10:00. Знаменский женский монастырь (ул. Большая Олонская, 24) 7 апреля — с 16:00 до 20:00;

8 апреля — с 10:00 до 12:00. Храм преподобного Антония Киево-Печерского (пр. Ленина, 149-а, к. 2): 7 апреля — 17:00 и 22:00;

8 апреля — с 9:00 до 16:00. Храм Иоанна Предтечи (ул. Мамонтова, 19, Нагорный храм): 7 апреля — с 14:00 до 18:00;

8 апреля — с 8:00 до 12:00. Храм Андрея Первозванного (ул. Попова, 14-б): 7 апреля — с 14:00 до 20:00;

8 апреля — с 7:00 до 11:00. Храм Вознесения Господня (пос. Научный Городок): 7 апреля — с 14:00 до 20:00;

8 апреля — по окончании Божественной литургии. Храм Казанской иконы Божией Матери (с. Власиха): 7 апреля — с 12:00 до 20:00;

8 апреля — с 2:00 до 3:00, с 9:00 до 18:00. Храм Владимирской иконы Божией Матери (пос. Спутник): 7 апреля — с 15:30 до 18:00;

8 апреля — с 10:00 до 12:00. Храм преподобного Сергия Радонежского (пос. Казенная Заимка): 7 апреля — с 14:00 до 20:00. Храм Всех Святых (с. Гоньба): 7 апреля — с 12:00 до 21:00;

8 апреля — с 9:00 до 13:00. Новоалтайск Читать далее Храм Георгия Победоносца: 7 апреля — с 11:00 до 23:00;

8 апреля — с 8:00 до 19:00. Храм Иверской иконы Божией Матери (микрорайон Белоярск): 7 апреля — с 10:00 до 17:00;

8 апреля — с 10:00 до 12:00. Первомайский район Читать далее Храм во имя Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (с. Березовка): 7 апреля — с 14:00 до 20:00;

8 апреля — по окончании Божественной литургии. Заринск Читать далее Храм Вознесения Господня: 7 апреля — с 12:00 до 17:00;

8 апреля — с 10:00 до 17:00. Храм преподобного Серафима Саровского: 7 апреля — 12:00 до 17:00;

8 апреля — с 10:00 до 17:00.