Где освятить куличи к Пасхе в Барнауле и Алтайском крае

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Жизнь

8 апреля православные празднуют Пасху-2018. Во многих храмах Барнаула и Алтайского края можно освятить куличи, пасхи, крашеные яйца. Altapress.ru рассказывает, когда именно и где будут освящать пасхальные вкусности. 

Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца. Фото: СС0.
Краткое содержание

Барнаул

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137):

  • 7 апреля — с 12:00 до 20:00;
  • 8 апреля — с 7.00 до 16.00. 

Никольская церковь (пр. Ленина, 36):

  • 7 апреля — с 14:00 до 22:00;
  • 8 апреля — с 7:00 до 14:00. 

Иверская церковь (домовой храм Барнаульской духовной семинарии, ул. Ядринцева, 66):

  • 7 апреля — с 12:00 до 18:00;
  • 8 апреля — 9:00 до 12:00.

Храм Димитрия Ростовского (пл. Спартака, 10):

  • 7 апреля — с 11:00 до 19:00;
  • 8 апреля — с 7:00 до 16:00.

Храм апостола-евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25):

  • 7 апреля — с 16:00 до 20:00;
  • 8 апреля — с 7:00 до 17:00.
Освящение куличей и пасхальных яиц.
Освящение куличей и пасхальных яиц.

Александро-Невский собор (Богоявленская церковь, ул. Антона Петрова, 221):

  • 7 апреля — с 11:00 до 19:00;
  • 8 апреля — с 6:00 до 17:00.

Храм Иоанна Воина (ул. Ким, 41 — район ВРЗ):

  • 8 апреля — с 03:00 до 10:00.

Знаменский женский монастырь (ул. Большая Олонская, 24)

  • 7 апреля — с 16:00 до 20:00;
  • 8 апреля — с 10:00 до 12:00.

Храм преподобного Антония Киево-Печерского (пр. Ленина, 149-а, к. 2):

  • 7 апреля — 17:00 и 22:00;
  • 8 апреля — с 9:00 до 16:00.

Храм Иоанна Предтечи (ул. Мамонтова, 19, Нагорный храм):

  • 7 апреля — с 14:00 до 18:00;
  • 8 апреля — с 8:00 до 12:00.
Освящение куличей и пасхальных яиц.
Освящение куличей и пасхальных яиц.

Храм Андрея Первозванного (ул. Попова, 14-б):

  • 7 апреля — с 14:00 до 20:00;
  • 8 апреля — с 7:00 до 11:00.

Храм Вознесения Господня (пос. Научный Городок):

  • 7 апреля — с 14:00 до 20:00;
  • 8 апреля — по окончании Божественной литургии.

Храм Казанской иконы Божией Матери (с. Власиха):

  • 7 апреля — с 12:00 до 20:00;
  • 8 апреля — с 2:00 до 3:00, с 9:00 до 18:00.

Храм Владимирской иконы Божией Матери (пос. Спутник):

  • 7 апреля — с 15:30 до 18:00;
  • 8 апреля — с 10:00 до 12:00.

Храм преподобного Сергия Радонежского (пос. Казенная Заимка):

  • 7 апреля — с 14:00 до 20:00.

Храм Всех Святых (с. Гоньба):

  • 7 апреля — с 12:00 до 21:00;
  • 8 апреля — с 9:00 до 13:00.
Освящение куличей и пасхальных яиц.
Освящение куличей и пасхальных яиц.

Новоалтайск

Храм Георгия Победоносца:

  • 7 апреля — с 11:00 до 23:00;
  • 8 апреля — с 8:00 до 19:00.

Храм Иверской иконы Божией Матери (микрорайон Белоярск):

  • 7 апреля — с 10:00 до 17:00;
  • 8 апреля — с 10:00 до 12:00.
Освящение куличей и пасхальных яиц.
Освящение куличей и пасхальных яиц.

Первомайский район

Храм во имя Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (с. Березовка):

  • 7 апреля — с 14:00 до 20:00;
  • 8 апреля — по окончании Божественной литургии.

Заринск

Храм Вознесения Господня:

  • 7 апреля — с 12:00 до 17:00;
  • 8 апреля — с 10:00 до 17:00.

Храм преподобного Серафима Саровского:

  • 7 апреля — 12:00 до 17:00;
  • 8 апреля — с 10:00 до 17:00. 
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