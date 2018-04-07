Где освятить куличи к Пасхе в Барнауле и Алтайском крае

8 апреля православные празднуют Пасху-2018. Во многих храмах Барнаула и Алтайского края можно освятить куличи, пасхи, крашеные яйца. Altapress.ru рассказывает, когда именно и где будут освящать пасхальные вкусности.
Барнаул
Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137):
- 7 апреля — с 12:00 до 20:00;
- 8 апреля — с 7.00 до 16.00.
Никольская церковь (пр. Ленина, 36):
- 7 апреля — с 14:00 до 22:00;
- 8 апреля — с 7:00 до 14:00.
Иверская церковь (домовой храм Барнаульской духовной семинарии, ул. Ядринцева, 66):
- 7 апреля — с 12:00 до 18:00;
- 8 апреля — 9:00 до 12:00.
Храм Димитрия Ростовского (пл. Спартака, 10):
- 7 апреля — с 11:00 до 19:00;
- 8 апреля — с 7:00 до 16:00.
Храм апостола-евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25):
- 7 апреля — с 16:00 до 20:00;
- 8 апреля — с 7:00 до 17:00.
Александро-Невский собор (Богоявленская церковь, ул. Антона Петрова, 221):
- 7 апреля — с 11:00 до 19:00;
- 8 апреля — с 6:00 до 17:00.
Храм Иоанна Воина (ул. Ким, 41 — район ВРЗ):
- 8 апреля — с 03:00 до 10:00.
Знаменский женский монастырь (ул. Большая Олонская, 24)
- 7 апреля — с 16:00 до 20:00;
- 8 апреля — с 10:00 до 12:00.
Храм преподобного Антония Киево-Печерского (пр. Ленина, 149-а, к. 2):
- 7 апреля — 17:00 и 22:00;
- 8 апреля — с 9:00 до 16:00.
Храм Иоанна Предтечи (ул. Мамонтова, 19, Нагорный храм):
- 7 апреля — с 14:00 до 18:00;
- 8 апреля — с 8:00 до 12:00.
Храм Андрея Первозванного (ул. Попова, 14-б):
- 7 апреля — с 14:00 до 20:00;
- 8 апреля — с 7:00 до 11:00.
Храм Вознесения Господня (пос. Научный Городок):
- 7 апреля — с 14:00 до 20:00;
- 8 апреля — по окончании Божественной литургии.
Храм Казанской иконы Божией Матери (с. Власиха):
- 7 апреля — с 12:00 до 20:00;
- 8 апреля — с 2:00 до 3:00, с 9:00 до 18:00.
Храм Владимирской иконы Божией Матери (пос. Спутник):
- 7 апреля — с 15:30 до 18:00;
- 8 апреля — с 10:00 до 12:00.
Храм преподобного Сергия Радонежского (пос. Казенная Заимка):
- 7 апреля — с 14:00 до 20:00.
Храм Всех Святых (с. Гоньба):
- 7 апреля — с 12:00 до 21:00;
- 8 апреля — с 9:00 до 13:00.
Новоалтайск
Храм Георгия Победоносца:
- 7 апреля — с 11:00 до 23:00;
- 8 апреля — с 8:00 до 19:00.
Храм Иверской иконы Божией Матери (микрорайон Белоярск):
- 7 апреля — с 10:00 до 17:00;
- 8 апреля — с 10:00 до 12:00.
Первомайский район
Храм во имя Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (с. Березовка):
- 7 апреля — с 14:00 до 20:00;
- 8 апреля — по окончании Божественной литургии.
Заринск
Храм Вознесения Господня:
- 7 апреля — с 12:00 до 17:00;
- 8 апреля — с 10:00 до 17:00.
Храм преподобного Серафима Саровского:
- 7 апреля — 12:00 до 17:00;
- 8 апреля — с 10:00 до 17:00.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.