Где посмотреть салют в День Победы в Барнауле

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Жизнь

9 мая в Барнауле салют прогремит над площадью Сахарова и в нескольких районах города. Altapress.ru рассказывает, во сколько и где можно будет посмотреть фейерверки в честь Дня Победы.

Салют в Барнауле 09.05.2017.
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Праздничный фейерверк "Греми, салют Победы" на площади Сахарова состоится 9 мая в 22:30. 

В это же время салюты ко Дню Победы запустят в нескольких районах Барнаула. Среди них:

  • Парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" (Индустриальный район, ул. Энтузиастов, 10а);
  • Площадь рядом с парком "Солнечный ветер" (Октябрьский район, возле пр. Ленина, 152);
  • Площадь Мира (Ленинский район, ул. Георгия Исакова, 212);
  • Площадь перед ДК "Южный" (Центральный район, ул. Чайковского, 21). 

9 мая 2018 года в Барнауле состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

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