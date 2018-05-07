Где посмотреть салют в День Победы в Барнауле

9 мая в Барнауле салют прогремит над площадью Сахарова и в нескольких районах города. Altapress.ru рассказывает, во сколько и где можно будет посмотреть фейерверки в честь Дня Победы.

Праздничный фейерверк "Греми, салют Победы" на площади Сахарова состоится 9 мая в 22:30. В это же время салюты ко Дню Победы запустят в нескольких районах Барнаула. Среди них: Парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" (Индустриальный район, ул. Энтузиастов, 10а);

Площадь рядом с парком "Солнечный ветер" (Октябрьский район, возле пр. Ленина, 152);

Площадь Мира (Ленинский район, ул. Георгия Исакова, 212);

Площадь перед ДК "Южный" (Центральный район, ул. Чайковского, 21). 9 мая 2018 года в Барнауле состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.