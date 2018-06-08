Где в Барнауле 10 июня сфотографироваться с Кубком Гагарина

Кубок Гагарина в Барнауле: график

6:00 — Кубок Гагарина прибудет в аэропорт Барнаула.

10:30-11:00 — Кортеж повезет трофей от гостиницы "Русь" до "Карандин-Арены".

11:00-12:00 — Пресс-конференция Никиты Лямкина в ледовом дворце "Карандин Арена" (ул. Жасминная, 3).

14:00-16:00 — Встреча с болельщиками, фотосессия и автограф-сессия в ТРЦ "Галактика" (пр. Строителей, 117).

Кто такой Никита Лямкин

22-летний хоккеист родился в Бийске, здесь же занимался в детской команде "Лицей". В 12 лет вместе с родителями переехал в Новокузнецк. Выступал за местный "Металлург", игравший в тот момент в Континентальной хоккейной лиге. Затем два сезона выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека в Канаде. После этого вернулся в Новокузнецк.

Сезон 2017-2018 годов стал первым для Никиты в клубе "Ак Барс".

Публикация от Nikita Lyamkin (@nikita_lyamkin) 5 Апр 2018 в 12:55 PDT

Что из себя представляет Кубок Гагарина

Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравирован Юрий Гагарин в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист. По кругу кубок украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. На днище кубка изображена эмблема КХЛ.

Масса кубка составляет 26,8 килограмм. Предположительно, его объем — около 12 литров. После своей триумфальной победы коллеги Никиты Лямкина по команде сообщили, что в трофей вмещается 16 бутылок шампанского.