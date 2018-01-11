Глава МИД Германии предложил поэтапную отмену санкций в отношении России

По его словам, отменять санкции поэтапно целесообразно, потому что они вводились также поэтапно. Идею об одномоментной отмене всех ограничений против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей Габриэль назвал "оторванной от реальности".

Ранее в Европейском союзе заявили, что не нашли достаточных оснований для отмены санкций против России, пишет "Росбалт".

Ранее глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорстед заявил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что западным странам следует улучшать отношения с Россией. Введение санкций против России привело к потере рабочих мест в Европе, рассказал Рорстед.