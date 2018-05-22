Глава Минприроды предложил решать экологические проблемы на деньги населения

Дмитрий Кобылкин, новый глава Минприроды, на конференции "Единой России" "Направление 2026" предложил привлекать деньги населения для решения экологических проблем, а не рассчитывать на нефтегазовые доходы, сообщает Интерфакс.
"Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения", — цитирует министра источник.
Дмитрий Кобылкин предполагает, что деньги населения можно привлечь "в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов", — продолжает Дмитрий Кобылкин.
При этом глава Минприроды отметил, что пока не имеет необходимого опыта работы на должности министра.
"Я еще буду говорить, как губернатор, потому что сердце губернаторское еще бьется в груди. В кресле министра я еще не сидел", — прокомментировал он.
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