Глава Минприроды предложил решать экологические проблемы на деньги населения

"Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения", — цитирует министра источник.

Дмитрий Кобылкин предполагает, что деньги населения можно привлечь "в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов", — продолжает Дмитрий Кобылкин.

При этом глава Минприроды отметил, что пока не имеет необходимого опыта работы на должности министра.