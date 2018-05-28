Глава Следкома Бастрыкин призвал закрыть Instagram

Александр Бастрыкин выступил на съезде уполномоченных по правам детей. Он заявил, что в России ведется информационная война, и необходимо ориентироваться на опыт других стран.

"В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram", — заявил он.

Источник сообщает, что после этого Следственный комитет на своем сайте разместил материал о выступлении Бастрыкина. В нем говорилось, что глава СК РФ подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера "Телеграм", который злоумышленники использовали "при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году".



