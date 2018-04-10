Глава ЦБ заявила, что рисков для финансовой стабильности сейчас нет

"События, которые произошли в пятницу (расширение американских санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний), вызывают естественную коррекцию рынка", — цитируют "Ведомости" Набиуллину.

По ее словам, сейчас "много неопределенности", потому что участники рынка не понимают последствия санкций, границы этих последствий. "Но российская экономика и финансовая сфера адаптируются", — уверена председатель ЦБ. Она также добавила, что "плавающий курс рубля является одним из амортизаторов для абсорбации внешних шоков".

"У ЦБ есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет. Нет никакой необходимости применять какие-то системные меры", — заявила Набиуллина.

Она пообещала, что ЦБ будет отслеживать ситуацию и по мере необходимости какие-то "коррекции возможные вводить", пишет znak.com.

После того как 6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, индекс Московской биржи стал снижаться, а акции российских компаний в значительной степени дешеветь. Кроме того, сегодня курс евро превысил отметку в 78 рублей, а доллара — 62 рубля.