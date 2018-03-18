Глава ЦИК сообщила о рекордной явке на президентские выборы

Это значительно выше, чем в предыдущие годы: в 2000 году явка на это время составляла 6,36%, в 2004 — 8,01%, в 2008 — 8,94%, в 2012 — 6,53%, пишут "Ведомости".

По состоянию на текущий момент явка в Уральском федеральном округе, Сибирском и Дальневосточном округах на 28% выше, чем была в это же время в 2012 году.

"На Камчатке за два часа до окончания голосования явка выше, чем в 2012 г., была списочная (по итогам голосования). Была 61,09%, а сейчас уже по состоянию на 18.00 была 63,86%. Явка в Магаданской области была 58,99%, а сейчас уже 65,51%, ну и так далее", — сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

В шести селах на Камчатке и четырех населенных пунктах на Чукотке зафиксирована 100-процентная явка.

18 марта в России проходят выборы президента РФ. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.