Глыба на ножке. 7 фактов о создании «Царицы ваз» в Алтайском крае

В январе 2023 года исполняется 180 лет со дня создания «Царицы ваз». Altapress.ru сделал подборку фактов о том, как ее транспортировали, сколько лошадей тащили самую огромную вазу в мире и сколько лет ушло, чтобы обработать будущее произведение искусства.

1. Историкам культуры не известна другая такая гигантская ваза из твердого камня, поэтому и называют ее «Царицей ваз».

2. «Колыванская ваза» представляет собой овальную монолитную чашу размером 5,04 на 3,22 метра. На тонкой овальной в сечении ножке, состоящей из трех частей, и овальном профилированном плинте. Они покоятся на массивном кубическом постаменте. Общая высота — 2,57 метра

«Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова». kolyvan.ru

3. В 1815 году под горой Ревнюхой камнеломцы отделили от скалы утес зелено-волнистой яшмы. Летом следующего года камень отделили от скалы. Глыба достигала 8,5 метров в длину, 3,5 метра в ширину и до 0,7 метра в толщину.

Камнерезы Колыванской шлифовальной фабрики закончили работы по изготовлению гигантской чаши из темно-зеленой ревневской яшмы — «Царицы ваз» — в январе 1843 года.

Колыванская ваза. vk.com/club175798213

4. Заготовку переправили из карьера на фабрику ручным способом. Для этого заранее расширяли, расчищали и выравнивали 32-километровую дорогу, заготавливали катки и канаты. Со всех рудников и приисков Змеиногорской конторы привлекли 567 рабочих, которые за восемь дней дошли до Колыванской шлифовальной фабрики.

5. На фабрике будущую «царицу» обрабатывали более 11 лет.

6. Чтобы привезти чашу в Барнаул, понадобились специальные сани (их изобрели в 1843 году) и 154 лошади. А 21 февраля обоз с грузом чаши весом 16,38 кг под руководством камнереза И. Ивачева отправили в долгий путь до Санкт-Петербурга.

«Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова». kolyvan.ru

7. Ваза оказалась настолько тяжелой, что на ее месте пришлось сооружать особый фундамент. Чтобы перенести семиаршинную чашу от набережной до зала и установить на место, потребовалось 770 рабочих.