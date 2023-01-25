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Глыба на ножке. 7 фактов о создании «Царицы ваз» в Алтайском крае

В январе 2023 года исполняется 180 лет со дня создания «Царицы ваз». Altapress.ru сделал подборку фактов о том, как ее транспортировали, сколько лошадей тащили самую огромную вазу в мире и сколько лет ушло, чтобы обработать будущее произведение искусства.

Колыванская ваза.
Колыванская ваза.
kolyvan.ru

1. Историкам культуры не известна другая такая гигантская ваза из твердого камня, поэтому и называют ее «Царицей ваз».

2. «Колыванская ваза» представляет собой овальную монолитную чашу размером 5,04 на 3,22 метра. На тонкой овальной в сечении ножке, состоящей из трех частей, и овальном профилированном плинте. Они покоятся на массивном кубическом постаменте. Общая высота — 2,57 метра

«Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова».
«Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова».
kolyvan.ru

3. В 1815 году под горой Ревнюхой камнеломцы отделили от скалы утес зелено-волнистой яшмы. Летом следующего года камень отделили от скалы. Глыба достигала 8,5 метров в длину, 3,5 метра в ширину и до 0,7 метра в толщину.

Камнерезы Колыванской шлифовальной фабрики закончили работы по изготовлению гигантской чаши из темно-зеленой ревневской яшмы — «Царицы ваз» — в январе 1843 года.

Колыванская ваза.
Колыванская ваза.
vk.com/club175798213

4. Заготовку переправили из карьера на фабрику ручным способом. Для этого заранее расширяли, расчищали и выравнивали 32-километровую дорогу, заготавливали катки и канаты. Со всех рудников и приисков Змеиногорской конторы привлекли 567 рабочих, которые за восемь дней дошли до Колыванской шлифовальной фабрики.

5. На фабрике будущую «царицу» обрабатывали более 11 лет.

6. Чтобы привезти чашу в Барнаул, понадобились специальные сани (их изобрели в 1843 году) и 154 лошади. А 21 февраля обоз с грузом чаши весом 16,38 кг под руководством камнереза И. Ивачева отправили в долгий путь до Санкт-Петербурга.

«Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова».
«Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова».
kolyvan.ru

7. Ваза оказалась настолько тяжелой, что на ее месте пришлось сооружать особый фундамент. Чтобы перенести семиаршинную чашу от набережной до зала и установить на место, потребовалось 770 рабочих.

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