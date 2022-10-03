Годовщина воссоединения Германии. Прошло 32 года

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Как прошло объединение двух государств?

В Москве подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября 1990 года. Его назвали «2+4» в честь стран-участников — СССР, США, Великобритании, Франции, ФРГ и ГДР.

Объединенная Германия приобретала суверенитет: 3 октября 1990 года он вступил в силу.