4 октября
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День в истории

Годовщина воссоединения Германии. Прошло 32 года

ГДР объединилась с ФРГ 3 октября 1990 года. Altapress.ru вспоминает, как это было.

Германия.
Германия.
https://unsplash.com/
1
Почему и зачем Германию разделили на два государства?

После поражения во Второй мировой войне Германию разделили на зоны оккупации войск союзников.

Федеративная Республика образовалась на базе американской, британской и французской зон оккупации в мае 1949-го.

На базе Советской зоны оккупации Германии появилась Германская Демократическая Республика в октябре этого же года.

2
А почему республики захотели снова объединить?

Вопрос воссоединения двух государств не раз обсуждали на встречах представители ведущих стран-участниц антигитлеровской коалиции.

Речь шла об объединении экономики, политики и немецкого народа. У многих людей остались родные и близкие по ту сторону Берлинской стены, разделявшей ГДР и ФРГ.

Германия.
Германия.
unsplash.com/
3
Что стало первым шагом?

Началом немецкому воссоединению послужило падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

Это запустила цепочку долгих переговоров, которые в конечном итоге привели к объединению Германии.

Падение Берлинской стены, ноябрь 1989 года
Падение Берлинской стены, ноябрь 1989 года
Wikimedia Commons
4
Как прошло объединение двух государств?

В Москве подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября 1990 года. Его назвали «2+4» в честь стран-участников — СССР, США, Великобритании, Франции, ФРГ и ГДР.

Объединенная Германия приобретала суверенитет: 3 октября 1990 года он вступил в силу.

Подъем национального флага объединенной Германии 3 октября 1990 года в Берлине
Подъем национального флага объединенной Германии 3 октября 1990 года в Берлине
Wikimedia Commons
5
Как это отразилось в культуре?

В Германии 3 октября отмечают национальный праздник — День германского единства.

На оставшемся куске Берлинской стены художник Дмитрий Врубель нарисовал известное граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». На нем изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

Немецкая группа Scorpions посвятила этому событию песню «Wind of Change».

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