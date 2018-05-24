Госдума запретит россиянам держать диких животных в квартирах

В России хотят запретить держать в домашних условиях диких животных. Госдума подготовила соответствующие поправки в ветеринарное законодательство, пишет "Коммерсант".
В ближайшее время депутаты составят перечень запрещенных животных. Эта необходимость вызвана, по словам разработчиков, новостями "о сбежавших из квартир пумах и рысях, брошенных на улице крокодилах и медведях, расползшихся по садовым участкам ядовитых змеях".
У владельцев "потенциально опасных пород собак", согласно поправкам, появятся дополнительные обязанности — они должны будут зарегистрировать питомцев. Кроме того, запретят гулять с животными без поводка, а в местах их содержания заставят повесить предупреждение.
Запрет не коснется животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, а также не будет распространяться "на случаи использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах или в качестве служебных животных".
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