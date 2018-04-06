Гражданам России запретят "определенные действия"

Как пояснил RT адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов, принципиальное отличие этой меры от какой-либо другой в том, что свобода перемещения человека строго не ограничивается. Он может находиться под подпиской о невыезде, может быть под домашним арестом — это разные режимы.

Новую же меру можно поместить между этими двумя. "То есть в данном случае человек свободно посещает работу, необходимые учреждения, но конкретно ему запрещается делать то, что может повредить следствию или суду, например, общаться с определёнными людьми, пользоваться интернетом, обычной почтой, мобильной связью, управлять транспортным средством и так далее", - сообщил адвокат.

Законом оговариваются предельные сроки применения новой меры пресечения. Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяцев, об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев.

Также законом прописывается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста "возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов".