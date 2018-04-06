Гражданам России запретят "определенные действия"

Сегодня, 08:06.
Политика

5 апреля Госдума приняла на заседании в третьем, окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения - "запрета на определенные действия". Соответствующие поправки уже внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Что все это значит?

Задержание преступника.
Задержание преступника. Фото: 22.мвд.рф.

Как пояснил RT адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов, принципиальное отличие этой меры от какой-либо другой в том, что свобода перемещения человека строго не ограничивается. Он может находиться под подпиской о невыезде, может быть под домашним арестом — это разные режимы.

Новую же меру можно поместить между этими двумя. "То есть в данном случае человек свободно посещает работу, необходимые учреждения, но конкретно ему запрещается делать то, что может повредить следствию или суду, например, общаться с определёнными людьми, пользоваться интернетом, обычной почтой, мобильной связью, управлять транспортным средством и так далее", - сообщил адвокат. 

Законом оговариваются предельные сроки применения новой меры пресечения. Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяцев, об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев. 

Также законом прописывается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста "возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов".

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