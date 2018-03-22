Хозяин подводной лодки рассказал, как расчленил тело шведской журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен рассказал, как расчленил шведскую журналистку на подлодке "Наутилус". Он протыкал тело жертвы, прежде чем разрезать его, сообщает The Telegraph.
На судебных слушаниях по громкому делу об убийстве журналистки в Копенгагене Мадсен пояснил, что из-за неисправностей на подлодке журналистка отравилась выхлопными газами. Сам же подсудимый под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от трупа женщины.
Он проткнул тело жертвы, расчленил, упаковал в мешки и выбросил в море.
Также он рассказал, что отрезать голову журналистке его вдохновил триллер "Семь". "В фильме есть сцена с отрубленной конечностью, поэтому ничего ужасного в моем поступке нет", — пояснил датчанин.
Сторона обвинения охарактеризовала Мадсена как психопата с агрессивными сексуальными наклонностями. Прокуроры также сообщили, что нашли в его компьютере видео с обезглавливанием женщин. Обвинение настаивает на пожизненном заключении или пожизненной изоляции изобретателя. Подлодку предложено конфисковать и утилизировать, пишет ura.ru.
Журналистка из Швеции Ким Валл собиралась написать статью о датском изобретателе Петере Мадсене. 10 августа прошлого года она отправилась с ним на прогулку на подводной лодке "Наутилус". Через 11 дней ее обезглавленное тело обнаружили в территориальных водах Дании.
Позднее части тела, голова и одежда погибшей были нашли в пластиковых пакетах. Эксперты при осмотре нашли на нем ножевые ранения, однако сказать, стали ли они причиной смерти девушки, не смогли.
При этом обвиняемый в убийстве и расчленении женщины Мадсен сначала утверждал, что высадил ее на берег вечером того же дня, пишет "Федеральная служба новостей". Потом заявил, что Ким погибла в результате несчастного случая и он похоронил ее в море.
Показания Мадсена постоянно менялись.
Девушка отправилась с Мадсеном в море, а наутро с лодки поступил сигнал бедствия. Когда спасатели ее обнаружили, внутри находился только владелец — журналистка бесследно исчезла.
В СМИ сообщалось, что на этой частной подводной лодке перевозились наркотики. Возможно, журналистка узнала об этой теневой деятельности изобретателя и впоследствии стала жертвой.
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