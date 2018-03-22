Хозяин подводной лодки рассказал, как расчленил тело шведской журналистки

На судебных слушаниях по громкому делу об убийстве журналистки в Копенгагене Мадсен пояснил, что из-за неисправностей на подлодке журналистка отравилась выхлопными газами. Сам же подсудимый под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от трупа женщины.

Он проткнул тело жертвы, расчленил, упаковал в мешки и выбросил в море.

Также он рассказал, что отрезать голову журналистке его вдохновил триллер "Семь". "В фильме есть сцена с отрубленной конечностью, поэтому ничего ужасного в моем поступке нет", — пояснил датчанин.

Сторона обвинения охарактеризовала Мадсена как психопата с агрессивными сексуальными наклонностями. Прокуроры также сообщили, что нашли в его компьютере видео с обезглавливанием женщин. Обвинение настаивает на пожизненном заключении или пожизненной изоляции изобретателя. Подлодку предложено конфисковать и утилизировать, пишет ura.ru.

Журналистка из Швеции Ким Валл собиралась написать статью о датском изобретателе Петере Мадсене. 10 августа прошлого года она отправилась с ним на прогулку на подводной лодке "Наутилус". Через 11 дней ее обезглавленное тело обнаружили в территориальных водах Дании.

Позднее части тела, голова и одежда погибшей были нашли в пластиковых пакетах. Эксперты при осмотре нашли на нем ножевые ранения, однако сказать, стали ли они причиной смерти девушки, не смогли.

При этом обвиняемый в убийстве и расчленении женщины Мадсен сначала утверждал, что высадил ее на берег вечером того же дня, пишет "Федеральная служба новостей". Потом заявил, что Ким погибла в результате несчастного случая и он похоронил ее в море.

Показания Мадсена постоянно менялись.

Девушка отправилась с Мадсеном в море, а наутро с лодки поступил сигнал бедствия. Когда спасатели ее обнаружили, внутри находился только владелец — журналистка бесследно исчезла.

В СМИ сообщалось, что на этой частной подводной лодке перевозились наркотики. Возможно, журналистка узнала об этой теневой деятельности изобретателя и впоследствии стала жертвой.