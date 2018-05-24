Илон Маск создает сервис разоблачений фейков под названием Pravda

Сервис с русским названием Pravda намерен создать знаменитый американский бизнесмен Илон Маск, пишет РБК. По словам главы компаний SpaceX и Tesla, с помощью этого сайта можно будет проверять достоверность публикуемой СМИ информации.
Илон Маск,
бизнесмен:
— Собираюсь создать сайт, с помощью которого общественность сможет оценивать достоверность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю назвать его Pravda.
Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …— Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.
По словам Маска, этот сайт должен быть защищен от ботов, а также искать и разоблачать любого, кто использует "армию ботов" для дезинформации.
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