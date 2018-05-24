Илон Маск создает сервис разоблачений фейков под названием Pravda

Сегодня, 08:54.
Жизнь

Сервис с русским названием Pravda намерен создать знаменитый американский бизнесмен Илон Маск, пишет РБК. По словам главы компаний SpaceX и Tesla, с помощью этого сайта можно будет проверять достоверность публикуемой СМИ информации.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX. Фото: facebook.com/OfficialElonMusk.

Илон Маск,
бизнесмен:

— Собираюсь создать сайт, с помощью которого общественность сможет оценивать достоверность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю назвать его Pravda.

По словам Маска, этот сайт  должен быть защищен от ботов, а также искать и разоблачать любого, кто использует "армию ботов" для дезинформации.

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