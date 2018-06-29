Испанские полицейские арестовали "лучшего футболиста России"

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Нидерландов Квинси Промес задержан полицией на испанском острове Ибица за подозрение в избиении супруги, сообщает голландское издание Voetbal Primeur.
Пострадали очевидцы произошедшего, пытавшиеся успокоить 26-летнего Промеса.
Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" Промес стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды, сообщает ТАСС.
Факт
Промес является воспитанником академии "Аякса", в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте". 8 августа 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца порядка €10 млн. В прошедшем сезоне Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов в 26 матчах.
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