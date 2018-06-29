Испанские полицейские арестовали "лучшего футболиста России"

Пострадали очевидцы произошедшего, пытавшиеся успокоить 26-летнего Промеса.

Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" Промес стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды, сообщает ТАСС.

Факт

Промес является воспитанником академии "Аякса", в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте". 8 августа 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца порядка €10 млн. В прошедшем сезоне Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов в 26 матчах.