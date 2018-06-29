Испанский болельщик попросил Путина разрешения принести барабан на матч

Мануэль Касерес Артесеро, или Маноло-барабанщик — любитель футбола из Испании обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разрешить ему пронести барабан на матч 1/8 финала чемпионата мира Россия — Испания.
Испанцу дважды запрещали проносить инструмент на стадионы из соображений безопасности.
По данным Mundo Deportivo, фанат написал Путину электронное послание. С той же просьбой 68-летний болельщик со стажем обратился к главе правительства своей страны Педро Санчесу и Королевской федерации футбола, пишет "Росбалт".
Россия и Испания сразятся 1 июля в московских "Лужниках". Игра начнется в 17:00 мск. Известно, что на матче "Красной фурии" и сборной России будет присутствовать король Испании.
ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.
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