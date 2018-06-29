Испанский болельщик попросил Путина разрешения принести барабан на матч

Испанцу дважды запрещали проносить инструмент на стадионы из соображений безопасности.

По данным Mundo Deportivo, фанат написал Путину электронное послание. С той же просьбой 68-летний болельщик со стажем обратился к главе правительства своей страны Педро Санчесу и Королевской федерации футбола, пишет "Росбалт".



Россия и Испания сразятся 1 июля в московских "Лужниках". Игра начнется в 17:00 мск. Известно, что на матче "Красной фурии" и сборной России будет присутствовать король Испании.

ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.