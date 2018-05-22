Иван Ургант показал фото, где он в сексуальном черном платье сидит на футболисте

Иван Ургант спародировал обложку журнала Vogue Russia. В фотожабе Ургант заменил лицо модели Натальи Водяновой на свое и выставил это творение в Instagram. "Вместе мы победим! За спиной Россия!", — написал телеведущий. На картинке Ургант с длинными волосами и в кожаном платье сидит на спине футболиста Смолова.
Накануне в программу "Вечений Ургант" приходил футболист Федор Смолов, второй герой обложки Vogue Russia. Телеведущий подготовил к этой встречи такой вот сюрприз, а после выхода передачи в эфир запостил фотожабу в сеть.
Больше - лучше: перед вами вторая обложка июньского номера Vogue, который поступит в продажу 16 мая. Какая вам нравится больше?/ Here comes the second cover of Vogue #JuneIssue starring @natasupernova and @smolovfedor_10. Stay tuned for more until the issue is out on stands on May 16th. Photo: @luigiandiango Style: @patrickmackieinsta Hair: @luigimurenu Makeup: @mariaduhart
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