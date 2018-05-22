Иван Ургант показал фото, где он в сексуальном черном платье сидит на футболисте

Иван Ургант спародировал обложку журнала Vogue Russia. В фотожабе Ургант заменил лицо модели Натальи Водяновой на свое и выставил это творение в Instagram. "Вместе мы победим! За спиной Россия!", — написал телеведущий. На картинке Ургант с длинными волосами и в кожаном платье сидит на спине футболиста Смолова.