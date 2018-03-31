Из логотипа к юбилею Кемерова уберут языки пламени из-за пожара в "Зимней вишне"

По результатам на утро 31 марта, почти 33% кемеровчан проголосовали за то, чтобы изменить действующий логотип, а 40% - за то, чтобы создать новый.

Праздничный логотип Кемерова был утвержден в феврале этого года. Его авторами стали ученица седьмого класса и учитель изобразительного искусства.

Они объединили в эмблеме несколько образов: сосну как символ реликтового Соснового бора, рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя Кузнецкого угольного бассейна, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись "100 лет" в виде язычков пламени, сообщает "Российская газета". Теперь эмблема, скорее всего, будет изменена.

На сайте городской администрации горожане также могут высказать мнение о том, что должно появиться на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя Вишня" - часовня, памятный сквер или мемориал.