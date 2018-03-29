Собственники барнаульских моллов попросили Дугина обучить детей правилам эвакуации

Проверьте!

Визит мэра в ТРЦ "Огни" связан с трагедией в Кемерове, когда 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в огне погибли 64 человека, из них 41 — ребенок. ЧП объясняют тем, что в здании грубо нарушили правила противопожарной безопасности, а также не сработала автоматическая система тушения огня.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

— Наша задача — не допустить подобного. Здесь присутствуют главы администраций районов и они должны побывать в "своих" ТРЦ, оценить и обеспечить свободный подъезд спецтехники к зданию.

Глава обратился к представителям ТРЦ "Барнаула": "Проверьте еще раз, как работают у вас все системы".

Что происходит в ТРЦ Барнаула

Представители ТРЦ рассказали корреспонденту altapress.ru, что проверки пожарной безопасности у них проходят регулярно. "Не так давно МЧС устраивал у нас эвакуацию посетителей. Они оценивали, за какое время мы выведем людей. Статисты работали явно и скрытно", — рассказал инженер по безопасности "Весны".

Алексей Перфильев, управляющий ТРЦ "Пионер", также добавил, что внутренний аудит системы в молле начался 23 марта — накануне трагедии.

Алексей Перфильев,

управляющий ТРЦ "Пионер":

— Мы проверяли автоматические системы ТРЦ: дымоудаления, пожаротушения и подсчета посетителей. Сегодня (29 марта) закончили. Так же сегодня ТРЦ начнут изучать проверяющие спецслужб.

Представители моллов, в том числе эксперты по пожарной безопасности зданий, заметили: "Главное, сейчас не зациклиться на проверках ТРЦ. Есть много других мест массового пребывания людей: школы, детсады, больницы. Особенно надо обратить внимание на те учреждения, которые размещаются в старых зданиях. В них пожарные выходы чаще всего завалены хламом".

Мэра они попросили организовать обучение детей, объяснить правила эвакуации из школ и других учреждений.

Сколько времени уходит на эвакуацию из ТРЦ

Иван Рейзбих,

собственник "Огней":