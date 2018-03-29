Собственники барнаульских моллов попросили Дугина обучить детей правилам эвакуации

Глава города Сергей Дугин оценил пожарную безопасность торгового центра "Огни". На встречу пригласили глав районов и представителей ТРЦ "Сити-центр", "Весна", "Арена", "Галактика". Между собой они говорили: "Главное, не зациклиться на проверках ТРЦ". Мэра они попросили организовать обучение детей — как вести себя в чрезвычайной ситуации.
Проверьте!
Визит мэра в ТРЦ "Огни" связан с трагедией в Кемерове, когда 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в огне погибли 64 человека, из них 41 — ребенок. ЧП объясняют тем, что в здании грубо нарушили правила противопожарной безопасности, а также не сработала автоматическая система тушения огня.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
— Наша задача — не допустить подобного. Здесь присутствуют главы администраций районов и они должны побывать в "своих" ТРЦ, оценить и обеспечить свободный подъезд спецтехники к зданию.
Глава обратился к представителям ТРЦ "Барнаула": "Проверьте еще раз, как работают у вас все системы".
Что происходит в ТРЦ Барнаула
Представители ТРЦ рассказали корреспонденту altapress.ru, что проверки пожарной безопасности у них проходят регулярно. "Не так давно МЧС устраивал у нас эвакуацию посетителей. Они оценивали, за какое время мы выведем людей. Статисты работали явно и скрытно", — рассказал инженер по безопасности "Весны".
Алексей Перфильев, управляющий ТРЦ "Пионер", также добавил, что внутренний аудит системы в молле начался 23 марта — накануне трагедии.
Алексей Перфильев,
управляющий ТРЦ "Пионер":
— Мы проверяли автоматические системы ТРЦ: дымоудаления, пожаротушения и подсчета посетителей. Сегодня (29 марта) закончили. Так же сегодня ТРЦ начнут изучать проверяющие спецслужб.
Представители моллов, в том числе эксперты по пожарной безопасности зданий, заметили: "Главное, сейчас не зациклиться на проверках ТРЦ. Есть много других мест массового пребывания людей: школы, детсады, больницы. Особенно надо обратить внимание на те учреждения, которые размещаются в старых зданиях. В них пожарные выходы чаще всего завалены хламом".
Мэра они попросили организовать обучение детей, объяснить правила эвакуации из школ и других учреждений.
Сколько времени уходит на эвакуацию из ТРЦ
Иван Рейзбих,
собственник "Огней":
— В последний раз реальная эвакуация происходила после сообщения о том, что в ТРЦ заложили взрывное устройство. Людей вывели за 10-11 минут.
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